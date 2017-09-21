Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 11 ноября троих активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», обвиняемых в поджоге двух машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя.

На суде двое подозреваемых, Александр Баянов и брат лидера «Христианского государства» Юрий Калинин, признали вину в поджоге автомобилей. «Мы никому не хотели навредить. Мы тщательно осматривали все машины, чтобы никого там не было, никто не получил ожог. Мы просто хотели привлечь к себе внимание, потому что на нас плюют», — заявил Калинин.



За умышленное уничтожение чужого имущества активистам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в ходе допроса один из членов «Христианского государства», Александр Баянов, подтвердил поджоги офиса режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге и кинотеатра в Ярославле.

Задержанного 20 сентября главу движения Александра Калинина отпустили на следующий день после допроса по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя, после чего вновь задержали.

Об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.

Источник: «РБК»