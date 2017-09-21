Минкультуры предложило исключать пиратские сайты из поисковой выдачи до решения суда
Министерство культуры опубликовало законопроект об исключении пиратских сайтов из поисковой выдачи до решения суда.
Согласно документу для удаления ресурса из выдачи правообладателю достаточно будет подать заявление, после чего у поискового сервиса будет 24 часа на блокировку.
Ведомство также предложило определить процедуру блокировки Роскомнадзором анонимных пиратских сайтов, доступ к которым планируется закрывать по судебному решению.
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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