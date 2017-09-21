Министерство культуры опубликовало законопроект об исключении пиратских сайтов из поисковой выдачи до решения суда.

Согласно документу для удаления ресурса из выдачи правообладателю достаточно будет подать заявление, после чего у поискового сервиса будет 24 часа на блокировку.

Ведомство также предложило определить процедуру блокировки Роскомнадзором анонимных пиратских сайтов, доступ к которым планируется закрывать по судебному решению.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов