Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении прожиточного минимума.

По итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум по стране вырос на 4,4 % — до 10 329 рублей на душу населения. Это на 420 рублей больше, чем в предыдущем периоде.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения повысился до 11 163 рублей. Новая норма для пенсионеров составляет 8 506 рублей, а для детей — 10 160 рублей рублей.

Впервые прожиточный минимум преодолел отметку в 10 тысяч рублей по итогам второго квартала 2015 года, после чего показатель вновь снизился.

Источник: Правительство России