Военный историк Юрий Пашолок обнаружил на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову схему немецкой винтовки StG-44.

На постаменте монумента воссоздан чертеж автомата, разработкой которого в годы Второй мировой войны занимался немецкий конструктор Хуго Шмайссер.

Среди историков существует мнение, что винтовка Шмайссера могла послужить прототипом для полного или частичного копирования при разработке автомата Калашникова.

19 сентября в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц открыли памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Монумент высотой 9,8 метра представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47. Певец Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной и уродливой, после чего автор памятника, скульптор Салават Щербаков призвал критиков не лезть в чужую профессию.