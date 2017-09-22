22 сентября китайская система велопроката Ofo проведет презентацию о предстоящем старте работы сервиса в России. В мероприятии будет участвовать департамент транспорта Москвы.

Ofo работает по принципу байкшеринга, а значит, пользователи смогут оставить велосипед в любом удобном месте. Среди инвесторов проекта числятся Alibaba и DST Global Юрия Мильнера.

По данным источника «Ведомостей», компания планирует развиваться не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России. По его словам, в первую очередь предполагается партнерство компании с московским городским прокатом «Велобайк». Формат их сотрудничества не уточняется.

Источник: «Ведомости»