Полиция освободила под подписку о невыезде Алексея Щербакова, ранее задержанного и подозреваемого в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина.

По информации ТАСС, по истечении двухдневного срока задержания Щербакова следствие не стало просить о мере пресечения и с него взяли подписку о невыезде.

15 сентября неизвестный напал на руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, избив его железной трубой по голове. Врачи диагностировали у оппозиционера черепно-мозговую травму.

Вечером 20 сентября подозреваемого в нападении задержали. Позже он заявил полиции, что избиение было инсценировкой.

Источник: ТАСС