Сколько человек эвакуировали из-за звонков о минировании по всей России
В правоохранительных органах оценили масштабы массовой эвакуации граждан из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.
400 000
человек эвакуировали за неделю
по всей стране из-за звонков о минировании
В общей сложности эвакуация затронула больше тысячи зданий в 80 городах России. Ни одно сообщение о минировании в итоге не подтвердилось.
С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. Только за 21 сентября в Москве эвакуировали шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина.
The Village уже рассказывал, что сейчас известно об эвакуациях.
Источник: ТАСС
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