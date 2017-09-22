В правоохранительных органах оценили масштабы массовой эвакуации граждан из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.

400 000 человек эвакуировали за неделю

по всей стране из-за звонков о минировании

В общей сложности эвакуация затронула больше тысячи зданий в 80 городах России. Ни одно сообщение о минировании в итоге не подтвердилось.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. Только за 21 сентября в Москве эвакуировали шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина.

The Village уже рассказывал, что сейчас известно об эвакуациях.

Источник: ТАСС