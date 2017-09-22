Чертеж с немецким автоматом StG 44, по ошибке нанесенный скульптором Салаватом Щербаковым и его подмастерьями, уберут с барельефа памятника Калашникову.

«Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали. Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — рассказал директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

Произошедшее, по его словам, опровергает домыслы, что Калашников опирался на разработки немецкого конструктора Хуго Шмайссера. «И благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенно разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно», — отметил Кононов.

Накануне военный историк Юрий Пашолок обнаружил на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову схему немецкой винтовки StG-44, спроектированной немецким конструктором Хуго Шмайссером. Некоторые эксперты полагают, что именно это оружие послужило прототипом для изобретения Калашникова.

Памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову открыли 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.

Источник: информагентство «Москва»