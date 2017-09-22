ФСИН подала заявку на регистрацию бренда «Сделано в тюрьме»
В России появится товарный знак «Сделано в тюрьме».
Заявка в Роспатент направлена Федеральной службой исполнения наказаний ФГУП «Калужское».
Товарный знак выполнят черными печатными буквами русского алфавита. В заявке отмечается, что такой знак прост, выразителен и хорошо запоминается.
Впервые бренд одежды Made in jail («Сделано в тюрьме») появился в Италии в 1980-х годах. Идея принадлежит бывшим заключенным из Рима.
Ранее The Village рассказывал, как основатели бренда «Преступление и наказание» создали марку одежды, которую отшивают в тюрьмах, и как бывшие заключенные ищут работу.
Источник: информагентство «Москва»
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