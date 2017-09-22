Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» и Первый московский юридический институт.

Также приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности ЧОУ ВО «Институт экономики и управления» (Пятигорск) и нижегородского филиала АНО ВО «Университет Российского инновационного образования».

Кроме того, по ряду направлений лишен государственной аккредитации Ноябрьский институт нефти и газа ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».

В июле Рособрнадзор лишил МИТРО государственной аккредитации.

Источник: информагентство «Москва»