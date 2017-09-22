Премьеру балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова на сцене Большого театра назначили на 9 и 10 декабря 2017 года.

Такое решение приняли после того, как генеральный директор театра Владимир Урин смог встретиться с Серебренниковым и обсудить с ним детали выпуска спектакля. Предполагается, что сам режиссер, скорее всего, не сможет лично присутствовать на репетициях из-за того, что находится под домашним арестом. При этом руководство театра сможет обращаться к нему за консультациями.

«Если же ситуация разрешится, Кирилл Серебренников сам сможет подготовить к выпуску этот спектакль, и мы будем рады, если он подключится к этой работе», — добавил Урин.

Пока подготовкой балета к премьере займется хореограф Юрий Посохов. Он сможет приехать в Москву в середине ноября.

Премьерные показы балета «Нуреев» об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна должны были пройти с 11 по 14 июля. По данным СМИ, премьеру балета Серебренникова перенесли по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. В министерстве подтвердили, что глава ведомства обсуждал постановку с директором Большого театра Владимиром Уриным. В свою очередь, Урин уточнил, что премьеру спектакля отменили из-за его неготовности. Впоследствии главный дирижер театра Туган Сохиев заявил, что балет могут показать до конца 2017 года. Однако 23 августа Серебренникова отправили под домашний арест.

Ранее The Village публиковал фото и видео с финального прогона спектакля «Нуреев» в Большом театре, а также рассказывал, каким нападкам подвергались театральные проекты Кирилла Серебренникова.

Источник: Большой театр