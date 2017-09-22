На территории павильона «Заповедное посольство» в парке «Зарядье» начал работать научно-познавательный лекторий. Он открыт для всех желающих.

На ближайших занятиях слушатели смогут узнать о новых подходах к озеленению Москвы, современных тенденциях в медицине, а также о климатических изменениях в городе за последние 100 лет.

Первая лекция состоится 22 сентября в 19:00. Всего до конца сентября запланировано четыре бесплатных занятия. Их проведут доктор биологических наук, проректор по научной работе Университета имени Н. И. Пирогова Денис Ребриков и начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.

Так, в течение месяца пройдут следующие лекции:

— 22 сентября, 19:00 — «Новые подходы к озеленению Москвы». Лектор Игорь Сафиуллин.

— 26 сентября, 19:00 — «Медицина будущего». Лектор Денис Ребриков.

— 27 сентября, 19:00 — «Изменение климата, или Что происходит с погодой?». Лектор Игорь Сафиуллин.

— 29 сентября, 19:00 — «Озеленение крыш». Лектор Игорь Сафиуллин.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы