«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении новой модификации мобильного вируса Svpeng, крадущего банковские данные пользователей Android.

Троянец распространяется через вредоносные сайты под видом фальшивого Flash-плеера, а после активации запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями. Таким образом, Svpeng получает возможность делать скриншоты экрана при наборе символов на виртуальной клавиатуре.

Вместе с тем вирус назначает себя приложением для СМС по умолчанию и получает права на совершение звонков, доступ к контактам и блокировку попыток отключить привилегии троянца.

По данным экспертов, Svpeng способен воровать данные даже на устройствах с последней версией Android. Большинство атак вируса обнаружено в России (29 %), Германии (27 %) и Турции (15 %). При этом троянец не работает на устройствах с русским языком интерфейса.

Для защиты от банковских вирусов специалисты по кибербезопасности рекомендует пользоваться антивирусами, устанавливать приложения только от проверенных разработчиков, не загружать подозрительные файлы и внимательно относиться к предоставлению прав отдельным программам.

О том, как обезопасить компьютерные данные от вирусной атаки, можно почитать в инструкции The Village.

Источник: «Лаборатория Касперского»