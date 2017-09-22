Фонд «Общественное мнение» провел исследование, посвященное отношению россиян к митингам и протестам.

19 % россиян заявили

о желании участвовать в митингах

При этом 54 % опрошенных сообщили, что в случае проведения митинга сторонников или противников власти не стали бы поддерживать ни тех, ни других.

Еще 20 % респондентов заявили о готовности поддержать власть без участия в митингах, а 9 % россиян вышли бы на акцию в поддержку власти.

5 % опрошенных не хотят участвовать в протестах, но готовы выразить негативное отношение к власти, а еще 5 % респондентов приняли бы участие в демонстрациях против власти.

Большинство участников опроса (53 %) убеждены, что если бы в ближайшие месяц-два прошли политические митинги, то число их участников было бы небольшим.

Источник: «Коммерсантъ»