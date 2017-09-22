На «Аллее правителей» в Петроверигском переулке Москвы появились бюсты Иосифа Сталина и других руководителей России XX века авторства Зураба Церетели. Установку памятника Борису Ельцину перенесли на февраль 2018 года.

Ну все, бюст Сталину встал в центре Москвы, спасибо Мединскому за это pic.twitter.com/A1DJnO6gZW — Наташа Зотова (@natashazotova) 22 сентября 2017 г.

После церемонии открытия состоялся одиночный пикет, во время которого протестующая против увековечивания памяти Сталина девушка держала плакат со стихотворением «Защитникам Сталина» Анны Ахматовой.

Бюст Сталина пикетировала девушка с цитатой из Ахматовой. Плакат вырывал у неё охранник, но она каждый раз доставала новый pic.twitter.com/joIph5qzqm — Наташа Зотова (@natashazotova) 22 сентября 2017 г.

На «Аллее правителей» расположены бюсты представителей власти — от древнерусских князей до руководителей XX века. 26 июля здесь установили памятник Ивану Грозному. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме установку монумента назвали незаконной.