Бюст Сталина в центре Москвы пикетировали после открытия
На «Аллее правителей» в Петроверигском переулке Москвы появились бюсты Иосифа Сталина и других руководителей России XX века авторства Зураба Церетели. Установку памятника Борису Ельцину перенесли на февраль 2018 года.
После церемонии открытия состоялся одиночный пикет, во время которого протестующая против увековечивания памяти Сталина девушка держала плакат со стихотворением «Защитникам Сталина» Анны Ахматовой.
На «Аллее правителей» расположены бюсты представителей власти — от древнерусских князей до руководителей XX века. 26 июля здесь установили памятник Ивану Грозному. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме установку монумента назвали незаконной.
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