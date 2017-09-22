Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании десяти сотрудников трех онлайн-магазинов наркотиков, торговавших на платформе RAMP.

По словам Волк, среди задержанных — восемь работников магазина AS и двое подозреваемых в контрабанде наркотиков из Бельгии для их реализации через магазины Lambo и «Ламборджини».

Правоохранители возбудили семь уголовных дел, максимальный срок по которым предусматривает пожизненное лишение свободы. «Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — подчеркнула Волк.

Ранее МВД объявило о ликвидации онлайн-магазина наркотиков RAMP, прекратившего свою деятельность в июле. Что случилось с крупнейшим российским наркорынком в даркнете, можно прочитать в материале The Village.



Источник: ТАСС