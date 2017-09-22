В полицию поступили звонки об угрозе взрыва в четырех торговых центрах на северо-востоке, юге и юго-западе Москвы, а также в ТиНАО.

Неизвестные сообщили, что заминированы ТЦ «Новоясеневский», «Алтуфьевский», «Варшавский» и «Новомосковский».

По всем четырем адресам направлены экстренные службы. Ведется проверка.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. Только за 21 сентября в Москве эвакуировали шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина.

The Village уже рассказывал, что сейчас известно об эвакуациях.

Источник: агентство «Москва»