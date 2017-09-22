Временный забор вокруг парка «Зарядье» демонтируют в течение месяца, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Месяц, может, чуть меньше, простоит. Забор — он временный, чтобы потоки немного организовать», — ответил он на вопрос, когда снесут временное ограждение. Бочкарев выразил уверенность в том, что возведение постоянного забора вокруг парка не потребуется в будущем.

Ранее представители застройщика парка, «Мосинжпроекта», заявили, что вокруг «Зарядья» может появиться постоянное ограждение. Галина Гордюшина, одна из директоров «Мосинжпроекта», заявила: «С эстетической точки зрения лучше без забора, с практической — лучше с забором».

Парк «Зарядье» открыли на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. Тогда же в нем повредили стеклянный купол и медиацентр, а спустя несколько дней выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений.

Ранее The Village выяснил, орудуют ли вандалы и в других парках столицы.

Источник: ТАСС