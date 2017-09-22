С памятника Михаилу Калашникову в Оружейном переулке начали убирать чертеж немецкого автомата StG-44 конструктора Хуго Шмайссера.

Памятник установили 19 сентября. Через два дня, 21 сентября, бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обнаружил рядом с изображениями на памятнике созданного на базе автомата Калашникова оружия схему немецкого автомата Sturmgewehr 44. Он был создан в нацистской Германии в 1944 году и внешне напоминает автомат Калашникова.

Автор монумента Салават Щербаков сначала отрицал это, а затем заявил, что ошибка действительно была допущена. В РВИО, которое инициировало установку памятника, пообещали убрать горельеф.

Источник: Twitter