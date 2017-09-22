Московские власти потратят более 2,6 миллиарда рублей на благоустройство территорий вокруг Московского центрального кольца.

Летом 2017 года мэрия разыграла 10 тендеров на сумму в два миллиарда рублей на благоустройство территорий возле 31 станции кольца. В сентябре были объявлены еще восемь тендеров на повторное благоустройство 25 станций.

В конкурсной документации к конкурсам говорилось о проведении «дополнительных работ». Общая стоимость таких контрактов составила 458 миллионов рублей. Еще 146 миллионов рублей потратят на проектирование и авторский надзор за стройкой. Общая площадь благоустройства составит 221,5 гектара.

Там поменяют асфальт, плитку и бордюры, отремонтируют ливневую канализацию, установят фонари, остановки для автобусов и троллейбусов, велопарковки и велобоксы. Возле станций расширят тротуары и высадят деревья.

Благоустройством займутся подрядчики, которые занимались программой «Моя улица»: ООО «МКТ» и ООО «Стройстандарт». Владельцем последней в 2015 году назад являлся сотрудник группы компаний «Ташир» Максим Громов. «РБК» подсчитал, что с 2014 по 2015 год структуры, связанные с «Таширом», получили заказы от госкомпаний и ведомств примерно на сумму в 116,2 миллиарда рублей, из них около 52,9 миллиарда рублей — в 2015.

Источник: «РБК»