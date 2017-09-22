На благоустройство территорий вокруг МЦК потратят 2,6 миллиарда рублей
Московские власти потратят более 2,6 миллиарда рублей на благоустройство территорий вокруг Московского центрального кольца.
Летом 2017 года мэрия разыграла 10 тендеров на сумму в два миллиарда рублей на благоустройство территорий возле 31 станции кольца. В сентябре были объявлены еще восемь тендеров на повторное благоустройство 25 станций.
В конкурсной документации к конкурсам говорилось о проведении «дополнительных работ». Общая стоимость таких контрактов составила 458 миллионов рублей. Еще 146 миллионов рублей потратят на проектирование и авторский надзор за стройкой. Общая площадь благоустройства составит 221,5 гектара.
Там поменяют асфальт, плитку и бордюры, отремонтируют ливневую канализацию, установят фонари, остановки для автобусов и троллейбусов, велопарковки и велобоксы. Возле станций расширят тротуары и высадят деревья.
Благоустройством займутся подрядчики, которые занимались программой «Моя улица»: ООО «МКТ» и ООО «Стройстандарт». Владельцем последней в 2015 году назад являлся сотрудник группы компаний «Ташир» Максим Громов. «РБК» подсчитал, что с 2014 по 2015 год структуры, связанные с «Таширом», получили заказы от госкомпаний и ведомств примерно на сумму в 116,2 миллиарда рублей, из них около 52,9 миллиарда рублей — в 2015.
Источник: «РБК»
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