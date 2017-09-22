Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: список первых домов, которые снесут по реновации, напавшего на Ляскина отпустили и благоустройство вокруг МЦК.

Памятник Калашникову

Через два дня после установки к памятнику Калашникова начали предъявлять не только эстетические претензии: бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обнаружил рядом с изображениями на памятнике созданного на базе автомата Калашникова оружия схему немецкого автомата Sturmgewehr 44.

Он был создан в нацистской Германии в 1944 году и внешне напоминает автомат Калашникова. Автор монумента Салават Щербаков сначала отрицал это, а затем заявил, что ошибка действительно была допущена — схему нашли в интернете по запросу «автомат Калашникова». В РВИО, которое инициировало установку памятника, пообещали убрать горельеф. В тот же вечер к памятнику пришли рабочие и начали спиливать схему. Затем их почему-то задержали.

Бюст Сталину

Российское военно-историческое общество продолжает захватывать Басманный район: к знаменитому «Скверу полководцев» у офиса общества в Кривоколенном переулке (там установлены разномастные фигуры известных русских военных и почему-то собачка с медведем) прибавилась «Аллея правителей» в Петроверигском переулке. В нем разместили бронзовые бюсты работы Церетели: Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина. Сразу же после открытия бюст Сталину пикетировали.

Забор вокруг «Зарядья»

Многострадальный забор вокруг «Зарядья» пообещали убрать в течение месяца. «Забор — он временный, чтобы потоки немного организовать», — рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Список первых домов, которые снесут по реновации

Списки районов, дома в которых начнут сносить по программе реновации первыми, опубликуют 26 сентября.

Напавшего на Ляскина отпустили

Полиция освободила под подписку о невыезде Алексея Щербакова, ранее задержанного и подозреваемого в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина.

Благоустройство вокруг МЦК

Московские власти потратят более 2,6 миллиарда рублей на благоустройство территорий вокруг Московского центрального кольца.