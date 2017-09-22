В Москве эвакуировали Курский вокзал. Здание покинули более 1,7 тысячи человек. Причина — анонимный звонок с информацией о взрывном устройстве.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили взрывное устройство. «Проверка помещений вокзала завершена, угроза взрыва не подтвердилась», — заявили в полиции.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. Только за 21 сентября в Москве эвакуировали шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина.

The Village уже рассказывал, что сейчас известно об эвакуациях.

Источник: «Интерфакс»