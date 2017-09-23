Таганский суд Москвы отправил под арест до 22 ноября лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

Такое решение суд принял в связи с уголовным делом о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации «Матильды» Алексея Учителя.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Калинина уголовное дело по статье 179 Уголовного кодекса (принуждение к отказу от сделки под угрозой применения насилия). Также следствие направило записанные лидером «Христианского государства» видеоролики на экспертизу на предмет признаков разжигания межнациональной розни.

21 сентября Хамовнический суд отправил под арест до 11 ноября троих активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», обвиняемых в поджоге двух машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя.

Об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.



Источник: ТАСС