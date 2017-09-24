В Москве эвакуировали торговый центр «Метрополис» из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

«В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в торговом центре «Метрополис», расположенном по адресу: Ленинградское шоссе, дом 16А. В настоящее время там ведется эвакуация», — сказал собеседник агентства «Москва».

Он добавил, что на место прибыли экстренные службы, работают кинологи.

UPD(19:02): После звонка о взрывном устройстве, эвакуируют торгово-развлекательный центр «Океания» на Кутузовском проспекте.

«В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре «Океания», расположенном по адресу: Кутузовский проспект, дом 57», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас там идет эвакуация.

Источник: Twitter, информагентство «Москва»