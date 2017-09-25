Утром в понедельник, 25 сентября, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:25 задерживаются 27 рейсов: 25 из них — в Домодедове, а еще два — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили вылеты в Барнаул, Новый Уренгой и Нижневартовск.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»