В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление. Согласно замерам на станции ВДНХ, оно достигло 766,6 миллиметра ртутного столба, что соответствует максимуму не только для 25 сентября, но и для всего месяца.

Прошлый рекорд принадлежал сентябрю 1973 года — тогда давление составляло 766,1 миллиметра ртутного столба.

По данным синоптиков, рекордно высокое давление сохранится в Москве 26 и 27 сентября. При этом они допускают, что максимум обновится.

Ранее The Village рассказывал, влияет ли атмосферное давление на состояние здоровья.

Источник: «Метеоновости»