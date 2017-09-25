В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление
В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление. Согласно замерам на станции ВДНХ, оно достигло 766,6 миллиметра ртутного столба, что соответствует максимуму не только для 25 сентября, но и для всего месяца.
Прошлый рекорд принадлежал сентябрю 1973 года — тогда давление составляло 766,1 миллиметра ртутного столба.
По данным синоптиков, рекордно высокое давление сохранится в Москве 26 и 27 сентября. При этом они допускают, что максимум обновится.
Ранее The Village рассказывал, влияет ли атмосферное давление на состояние здоровья.
Источник: «Метеоновости»
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