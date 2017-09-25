Компания «ВИМ-Авиа» продолжает длительные задержки рейсов.

Так, рейс авиаперевозчика из Петербурга в турецкий Даламан задерживается на 12 часов. По данным онлайн-табло Пулкова, рейс № 9317, запланированный на 06:20, должен вылететь в Даламан в 18:15.

В московском Домодедове задерживаются шесть самолетов «ВИМ-Авиа» — в Льеж, Даламан, Ереван и три рейса в Анталью.

Ранее «ВИМ-Авиа» задержала рейс из Антальи в Петербург более чем на 17 часов.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: онлайн-табло аэропортов Пулково и Домодедово