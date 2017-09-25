С 2018 года переселенцы, участвующие в программе реновации, смогут увидеть виртуальные модели предоставляемых им квартир на 3D-карте Москвы.

«Хотим, чтобы житель смог ходить не только по улицам 3D-города, но и зайти посмотреть свою будущую квартиру виртуально», — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы по созданию карты планируется завершить к концу 2017 года.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы