Экс-владелец ЮКОСа и основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский прокомментировал спор между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным о возможном участии телеведущей в президентских выборах в 2018 году.

Ходорковский заявил, что не видит ничего «криминального» в использовании «явно проигрышных псевдовыборов для подъема популярности», а сам он планирует придерживаться тактики «активного бойкота» с «приходом на участки и протестным голосованием или вписыванием в бюллетень фамилии того же Навального, Собчак или иного человека».

21 сентября Навальный в эфире своей программы заявил, что негативно относится к возможному участию Собчак в президентской гонке. Собчак в ответ обвинила Навального в вождизме и назвала его высказывания лицемерными.

Ранее СМИ сообщали о возможном выдвижении на предстоящих выборах президента женщины, которая бы составила конкуренцию Владимиру Путину. «Ведомости» назвали кандидатуру Ксении Собчак «идеальным вариантом».

Источник: Facebook