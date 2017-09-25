Роспотребнадзор предупредил туристов из России об учащении заболеваемости лихорадкой чикунгунья в Италии.

По данным министерства здравоохранения Италии, в регионе Лацио к середине сентября были зарегистрированы десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой и три случая с подозрением на нее.

«Заболевшие в течение двух последних недель проживали либо находились в регионе, не выезжая за его пределы. В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в европейских странах — Италии и Франции», — сообщается на сайте службы.

Роспотребнадзор просит учитывать информацию при планировании поездок.

Основными симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Источник: Роспотребнадзор