Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 625 раз зафиксировали на закрытом полигоне коммунальных отходов «Кучино» в Балашихе.

В Росприроднадзоре допустили, что будут проведены новые замеры воздуха рядом с полигоном.

Мусорный полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после жалоб местных жителей по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее The Village рассказывал, почему в Москве бесполезно искать экологически чистый район для проживания.

Источник: информагентство «Москва»