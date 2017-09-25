Московское управление МЧС до конца года получит восемь пожарно-спасательных мотоциклов, оснащенных огнетушителями и 20-литровыми баллонами с помпами и пожарными рукавами.

В пресс-службе столичного главка рассказали, что мотоциклы будут помогать при выездах на ДТП. «Мотоциклы крайне маневренны, и на них проще добраться по загруженным магистралям к месту аварии, потушить возгорание, если оно есть, и оказать первую помощь пострадавшим, пока не приедет скорая», — заявили представители ведомства.

С помощью оборудования мотоцикла можно ликвидировать небольшое возгорание до десяти квадратных метров по площади. Мотоциклы также снабдят багажными кофрами для аптечки и боксами с инструментами. Пожарные мотоциклы будут красить в красный цвет, как всю противопожарную технику.

Предполагается, что пожарный мотопатруль будет сопровождать автобусы футбольных команд и дежурить у мест проведения игр во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: mos.ru