Авиакомпания UTair открывает новое международное направление — с декабря она начнет полеты из московского аэропорта Внуково в Милан.

«С 7 декабря авиакомпания UTair открывает новое международное направление Москва — Милан. Ежедневные рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-500 в компоновке экономического и бизнес-классов», — говорится в сообщении.

Цены на билеты начинаются от 5 015 рублей по тарифу «Лайт».

Источник: информагентство «Москва»