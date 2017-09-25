На портале мэра Москвы обновился сервис по трудоустройству. Раньше на сайте mos.ru можно было только записаться на прием к специалисту Центра занятости населения, а теперь можно найти вакансии самостоятельно и получить направление к работодателю.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить единую интерактивную форму и зарегистрировать обращение на портале. Если вакансии, соответствующие указанным требованиям, будут найдены, автор заявки получит направление на работу по специальности. В случае, если таких вакансий нет, пользователю предложат трудоустроиться по смежной профессии, а также список с вариантами работы, в том числе и временной, не требующей предварительной подготовки.

Кроме того, появилась возможность искать работу самостоятельно по таким параметрам, как сфера деятельности или размер заработной платы.

Источник: пресс-служба Комитета государственных услуг Москвы