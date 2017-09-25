Бывший председатель правления «РусГидро» Евгений Дод и бывший главный бухгалтер компании Дмитрий Финкель, обвиняемые в особо крупном мошенничестве, освобождены из-под домашнего ареста.

Срок действия меры истек, при этом ходатайство о продлении ареста следователь не предъявил.

По версии следствия, Дод подписал указ, по которому начислил самому себе в 2013 году специальную премию в размере 353,21 миллиона рублей, превысив ее максимально допустимое значение на 73,2 миллиона. Сам Дод утверждает, что все его действия были абсолютно законны, при этом год назад он покрыл ущерб по предъявленным обвинениям.

Источник: РИА «Новости»