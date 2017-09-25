Минпромторг предложил признать утратившим силу закон 2006 года «О розничных рынках», в связи с чем представил законопректы, цель которых — упростить организацию розничных рынков и работу на них.

В частности, предлагается убрать требование об организации рынка в соответствии с планом. Вместо этого разрешения будут выдавать бессрочно или на срок действия аренды земли.

Кроме того, ведомство хочет сократить список документов, необходимых для выдачи разрешения. Вместе с тем в городах-миллионниках в состав рынка включат капитальное здание, что не отменит сезонную торговлю на внешних площадках. Также разрешат продажу товаров с автотранспортных средств.

Источник: сайт Минпромторга