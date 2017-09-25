С 25 сентября 2017 года по 8 января 2018 года при покупке билета на «Аэроэкспресс» на сайте или через мобильное приложение пассажиры получат скидку в 500 рублей на первую поездку с BelkaCar. Предполагается, что бонусом будут пользоваться для оплаты поездки от дома до «Аэроэкспресса» (или наоборот).

«Мы были довольны результатами первой совместной акции с BelkaCar и очень рады намерению компании продолжить взаимовыгодное сотрудничество», — заявил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.

В период действия акции покупатели электронных билетов «Аэроэкспресс» получат в письме с квитанцией код на скидку.

Сервис каршеринга BelkaCar предоставляет услуги поминутной аренды автомобилей. Парковка в зоне московского парковочного пространства для пользователей каршеринга является бесплатной. Стоимость одной минуты поездки на BelkaCar составляет 8 рублей, а поездка на «Аэроэкспрессе» при покупке билета через сайт или мобильное приложение стоит 420 рублей.

Источник: пресс-служба BelkaCar