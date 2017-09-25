Движение транспорта на четырех улицах Северного административного округа ограничили по 20 декабря из-за реконструкции инженерных сетей.

Так, ограничения движения введены с 25 сентября по 20 декабря на четырех участках: Чапаевский переулок — от проезда Аэропорта до 2-й Песчаной улицы; проезд Аэропорта — от дома № 8 до дома № 6; улица Викторенко — от проезда Аэропорта до дома № 4, корп. 1; улица Острякова — от улицы Викторенко до дома № 6.

Также до 13 ноября 2017 года ограничено движение транспорта на участке Родниковой улицы.

Источник: информагентство «Москва»