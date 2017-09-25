Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: страны, где легче всего получить «шенген», сокращения в «Секрете фирмы» и приложение для сравнения цен на такси.

Самые криминальные регионы России

Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года. Всего с января по июль было совершено 1,3 миллиона преступлений. Отмечается, что это на 12,9 % ниже прошлогоднего показателя.

Ходорковский — о Навальном и Собчак

Экс-владелец ЮКОСа и основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский прокомментировал спор между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным о возможном участии телеведущей в президентских выборах в 2018 году. Он заявил, что не видит ничего «криминального» в использовании «явно проигрышных псевдовыборов для подъема популярности», а сам он планирует придерживаться тактики «активного бойкота» с «приходом на участки и протестным голосованием или вписыванием в бюллетень фамилии того же Навального, Собчак или иного человека».

Дело «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет завел уголовное дело из-за хищения денег пассажиров руководством авиакомпании «ВИМ-Авиа». В СКР считают, что преступный умысел возник у должностных лиц перевозчика в сентябре.

Страны, где легче всего получить «шенген»

АТОР назвала страны, которые легче других выдают «шенген» россиянам. В список попали визовые центры Италии, Греции, Франции и Чехии.

Сокращения в «Секрете фирмы»

Главный редактор издания о бизнесе «Секрет фирмы» Николай Кононов объявил об увольнении практически всех сотрудников. Сам Кононов в октябре становится редакционным директором сайта, а его управлением после этого займутся нынешние заместители главного редактора Дарья Черкудинова и Олег Хохлов.

Приложение для сравнения цен на такси

Создатели сервиса такси FixTaxi запустили приложение «СравниТакси», которое позволяет сравнить цены на различных такси-платформах. С помощью приложения можно сравнить стоимость одной поездки на такси в разных сервисах — Uber, «Яндекс.Такси», Gett, «Максим», RuTaxi и FixTaxi. При выборе подходящего предложения пользователь попадает в приложение указанного сервиса.