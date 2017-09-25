Художник Артем Лоскутов показал свою новую работу, которая представляет собой изображение полководца Михаила Кутузова с подписью «Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву», которую приписывают военному.

Речь идет о событиях, которые произошли во время русско-французской войны 1812 года. Кутузов, бывший тогда верховным главнокомандующим Российской империи, распорядился сдать Москву без боя. Когда французская армия вошла в город, начался пожар. По одной из версий, поджог организовала русская армия.

Источник: Facebook Артема Лоскутова