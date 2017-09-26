В московских аэропортах утром во вторник, 26 сентября, отменили или задержали более 50 рейсов.

В Домодедове задержали 20 рейсов, 33 — отменили, в основном компании «ВИМ-Авиа», накануне прекратившей чартерные перевозки. Еще два рейса задерживаются в Шереметьеве.

Данных о задержках во Внукове и Жуковском нет.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в ожидании отложенных рейсов время.

Источник: «Яндекс.Расписания»