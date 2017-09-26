В октябре в Москве из-за строительства, ремонта и проведения спортивных мероприятий перекроют несколько улиц.

С 1 по 15 октября и с 1 по 16 ноября закроют одну полосу улицы Николая Старостина от дома 8 до дома 7, с 16 по 30 октября — по одной полосе в каждом направлении. До 20 декабря власти перекроют одну полосу в Чапаевском переулке от проезда Аэропорта до 2-й Песчаной улицы, проезд Аэропорта от дома 8 до дома 6, улицу Викторенко от проезда Аэропорта до дома 4, корпуса 1, и улицу Острякова от улицы Викторенко до дома 6.

До 13 ноября будет закрыта одна полоса Родниковой улицы от дома 2, строения 1, до дома 18, где временно расширят оставшуюся проезжую часть.

1 октября с 12:00 до 17:00 будет перекрыт проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.

Источник: сайт правительства Москвы