Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список 210 участков, где построят дома для жителей хрущевок, сносимых по программе реновации. Глава города рассказал, что программа начнется сразу по всей Москве: площадки подобрали в 75 районах, подпавших под реновацию, во всех округах столицы.

«Сегодня предлагается утвердить перечень стартовых домов, это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане», — цитирует Собянина информагентство «Москва».

На них собираются построить 3,4 миллиона квадратных метров жилья, на которых можно расселить 119 500 человек из 568 домов. В эти дома переселяются жители первых домов, которые снесут по программе.

На утвержденных мэрией участках можно начать проектирование и строительство домов в ближайшее время, так как они требуют минимального объема перекладки инженерных коммуникаций, заявил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

12 домов уже сдали в эксплуатацию, им нужна отделка и перепланировка в соответствии со стандартами программы реновации. Переселять москвичей в эти дома начнут уже в конце декабря 2017 года. Переселяемые дома определят до конца года.

Также Собянин распорядился назначить генеральным директором Московского фонда реновации Анатолия Константинова, бывшего директора «Домостроительного комбината № 1» и бывшего замглавы «Управления экспериментальной застройки микрорайонов».

Источник: «Ведомости»