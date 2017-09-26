Собянин выбрал первые 210 участков для переселения попавших под реновацию москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список 210 участков, где построят дома для жителей хрущевок, сносимых по программе реновации. Глава города рассказал, что программа начнется сразу по всей Москве: площадки подобрали в 75 районах, подпавших под реновацию, во всех округах столицы.
«Сегодня предлагается утвердить перечень стартовых домов, это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане», — цитирует Собянина информагентство «Москва».
На них собираются построить 3,4 миллиона квадратных метров жилья, на которых можно расселить 119 500 человек из 568 домов. В эти дома переселяются жители первых домов, которые снесут по программе.
На утвержденных мэрией участках можно начать проектирование и строительство домов в ближайшее время, так как они требуют минимального объема перекладки инженерных коммуникаций, заявил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
12 домов уже сдали в эксплуатацию, им нужна отделка и перепланировка в соответствии со стандартами программы реновации. Переселять москвичей в эти дома начнут уже в конце декабря 2017 года. Переселяемые дома определят до конца года.
Также Собянин распорядился назначить генеральным директором Московского фонда реновации Анатолия Константинова, бывшего директора «Домостроительного комбината № 1» и бывшего замглавы «Управления экспериментальной застройки микрорайонов».
Источник: «Ведомости»
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