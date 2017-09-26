В столичную полицию вновь поступили звонки об угрозе взрыва в нескольких управах и жилых домах.

Экстренные службы уже проверяют управы районов Чертаново Центральное, Марфино, Новопеределкино, Косино-Ухтомское, Дмитровский, Печатники, Ломоносовский, Восточное, Донской, Нижегородский, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Северное и Ивановское.

Кроме того, неизвестные сообщили о минировании учебного центра в доме № 7 на Рязанском проспекте, а также жилых домов № 1 на Севастопольском проспекте и № 4 на Верхней Масловке. В последнем также расположен магазин «Пятерочка».

Из зданий вывели более 600 человек.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов эвакуировали сотни тысяч людей. Причиной тому стали анонимные звонки о минировании зданий. Ни одно из предупреждений при этом не подтвердилось. The Village уже рассказывал, что известно о происходящем.

Источник: «Интерфакс», ТАСС