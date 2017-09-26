В Москве продолжается рост атмосферного давления. Во вторник в 11:00 на станции ВДНХ оно достигло отметки 765,8 миллиметра ртутного столба.

По данным наблюдений, побит прежний рекорд для 26 сентября, установленный в 1973 году (763,5 миллиметра ртутного столба). Уточняется, что окончательная величина рекорда будет известна лишь после 21:00.

В понедельник, 25 сентября, в Москве был побит рекорд атмосферного давления для этого дня 44-летней давности. Синоптики прогнозируют, что и 27 сентября атмосферное давление в городе сохранится рекордно высоким.

Источник: «Интерфакс»