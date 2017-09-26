Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет.

В пресс-службе театра подтвердили, что поступило «большое количество повесток». Предполагается, что в ближайшие два-три дня всех актеров допросят по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в здании театра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что мероприятия связаны с расследованием дела о хищении бюджетных средств, которые были направлены «Седьмой студии» Серебренникова в 2011–2014 годах. 23 августа режиссера отправили под домашний арест.

Источники: Facebook, «Москва»