Гидрометцентр предупредил о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье 27 сентября и объявил на этот день «желтый» уровень погодной опасности.

В ночь на среду температура опустится до минус 2 градусов. При этом ожидается переменная облачность, без осадков. В некоторых районах возможен туман. Днем температура поднимется до 10–12 градусов тепла.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.

Источник: Гидрометцентр России