В среду в Москве ожидаются заморозки
Гидрометцентр предупредил о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье 27 сентября и объявил на этот день «желтый» уровень погодной опасности.
В ночь на среду температура опустится до минус 2 градусов. При этом ожидается переменная облачность, без осадков. В некоторых районах возможен туман. Днем температура поднимется до 10–12 градусов тепла.
«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.
Источник: Гидрометцентр России
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