Приложение для знакомств Tinder анонсировало список университетов Москвы, учащиеся которых получают наибольшее количество свайпов вправо — лайков.

Место Университет

Московский государственный университет имени Ломоносова

Российский университет дружбы народов

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический институт)

Московский государственный технический университет имени Баумана

Российский экономический университет имени Плеханова

Российский государственный гуманитарный университет

Московский государственный институт международных отношений

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Российский государственный университет нефти и газа

Финансовый университет при правительстве России

«Если посмотреть на все университеты рейтинга, можно заключить, что технические специальности вызывают больше симпатии, чем гуманитарии. Возможно, тем, кто изучает гуманитарные науки, стоит задуматься о дополнительных факультативах», — считают в пресс-службе Tinder.

Источник: пресс-служба Tinder в России