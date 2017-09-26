Жительнице Москвы Анне Назаровой прислали штрафы на 320 тысяч рублей за неправильную парковку в районе Дорогомилово. Она была уверена, что оформила резидентное разрешение на парковку.

По словам Назаровой, в 2015 году она оформила новое резидентное разрешение на парковку в центре госуслуг. В апреле 2016 года она вновь оформила разрешение — уже на портале mos.ru, после чего получила чек с подтверждением оплаты. После этого она обнаружила, что на ее старый адрес приходят уведомления о штрафах — на общую сумму 320 тысяч рублей.

В центральном офисе «Московского паркинга» ей объяснили, что, вместо того, чтобы оплатить резидентное разрешение на парковку на 2016–2017 годы, она повторно оплатила разрешение на прошлый год. «Некоторые по второму, по третьему разу платят», — рассказали сотрудники паркинга.

Того, почему информация о штрафах не появлялась на официальном сайте мэрии, в «Московском паркинге», по словам Назаровой, объяснить не смогли, добавив, что в мае в системе случился сбой. А в декабре 2016 года ей ответили, что она ставит машину в другом муниципальном округе, хотя ее новая квартира также находилась в районе Дорогомилово.

Районный суд, куда обратилась Назарова, встал на сторону «Московского паркинга». В его пресс-службе объяснили, что все постановления отправляются автомобилисту по почте на адрес, который он указал при регистрации машины, и лишь они имеют юридическую силу. Сведения о штрафах, размещенные на порталах, носят только ознакомительный характер.

Что касается резидентного разрешения, то после истечения срока действия его надо сначала продлить и только после этого оплачивать по новому номеру, добавили в пресс-службе.

Источник: «Дождь»