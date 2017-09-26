Перевозкой пассажиров по регулярным рейсам «ВИМ-Авиа» займутся семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

Такое решение приняли по итогам совещания в Росавиации. Для компенсации затрат перевозчиков в федеральном бюджете на 2018 год заложат 200 миллионов рублей.

Финансирование международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа будет осуществляться из внебюджетных источников. Эти деньги пойдут исключительно на оплату топлива и обслуживание в аэропортах. Для контроля эффективности расходования этих средств в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление из представителей аэропорта Внуково, куда перевели все рейсы проблемного перевозчика, и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.

Над возвращением российских туристов из-за границы уже начали работать авиакомпании «Роял Флайт», «АЗУР эйр» и Ellin Air.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: Росавиация